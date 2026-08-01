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Sasaram News: चेहल्लुम पर्व पर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में की गई समीक्षादाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधि

Sasaram News: चेहल्लुम पर्व पर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। चेहल्लुम पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर शनिवार को बिक्रमगंज थाना परिसर में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने की। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य, मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी सहित प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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सुझावों पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश

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