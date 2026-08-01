Sasaram News: चेहल्लुम पर्व पर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश
Sasaram News: बिक्रमगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में की गई समीक्षादाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधि
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। चेहल्लुम पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर शनिवार को बिक्रमगंज थाना परिसर में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने की। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य, मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी सहित प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सुझावों पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।