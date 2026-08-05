Sasaram News: पंचायत समिति बैठक में गैरहाजिर अधिकारियों पर फूटा गुस्सा
Sasaram News: जनप्रतिनिधियों ने डीएम से कार्रवाई की मांग, अतिक्रमण व जलजमाव के मुद्दे छाए ताई। सदस्यों ने कहा कि कई अधिकारी और कुछ माननीय सदस्य लंबे समय से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे
Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार माहौल में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले कई विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। सदस्यों ने कहा कि कई अधिकारी और कुछ माननीय सदस्य लंबे समय से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।