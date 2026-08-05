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Sasaram News: पंचायत समिति बैठक में गैरहाजिर अधिकारियों पर फूटा गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: जनप्रतिनिधियों ने डीएम से कार्रवाई की मांग, अतिक्रमण व जलजमाव के मुद्दे छाए ताई। सदस्यों ने कहा कि कई अधिकारी और कुछ माननीय सदस्य लंबे समय से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे

Sasaram News: पंचायत समिति बैठक में गैरहाजिर अधिकारियों पर फूटा गुस्सा

Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार माहौल में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले कई विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। सदस्यों ने कहा कि कई अधिकारी और कुछ माननीय सदस्य लंबे समय से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया गया।

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