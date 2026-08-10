Sasaram News: पंचायत समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। विभूति ने जानकारी दी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के चयन में प्राथमिकता वाले
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। प्रखंड प्रमुख रेनू देवी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व की बैठक में पारित प्रस्तावों की संपुष्टि के बाद कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
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