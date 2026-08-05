Sasaram News: पंचायत समिति बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल
Sasaram News: लंबित मामलों पर मांगा जवाब, सहयोग शिविर की कार्यप्रणाली पर भी जताई नाराजगी ने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन
Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख समीरचंद्र ने की, जबकि संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभा कुमारी ने किया। बैठक में विभिन्न पंचायतों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और लंबित मामलों पर जवाब तलब किया।
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