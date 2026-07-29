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Sasaram News: साइबर सुरक्षा से लेकर महिला संरक्षण तक, विद्यार्थियों को मिला कानून का पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज) बनाना था। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध, यातायात नियम, नशामुक्ति और महिला सुरक्षा से जुड़ी मह

Sasaram News: साइबर सुरक्षा से लेकर महिला संरक्षण तक, विद्यार्थियों को मिला कानून का पाठ

Sasaram News: रोहतास, एक संवाददाता। रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता उच्च विद्यालय और हाई स्कूल रोहतास में बुधवार को ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को कानून, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना था। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध, यातायात नियम, नशामुक्ति और महिला सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

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