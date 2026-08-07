Sasaram News: नए समय सारिणी के अनुसार आज से शनिवार को विद्यालय का होगा संचालन
Sasaram News: (युवा पेज)र को अब विद्यालयों का संचालन हाफ डे होगा। जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। सोमवा
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की सभी सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन शनिवार से नई समय-सारिणी के अनुसार होगा। शनिवार को सभी सरकारी विद्यालयों का संचालन हाफ डे होगा। जिसे लेकर लंबे अर्से से शिक्षक संघ मांग कर रहे थे।
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