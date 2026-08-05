Sasaram News: गुप्ता धाम में पहली बार बनेगा यात्री रैन बसेरा, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत
Sasaram News: 15वीं वित्त आयोग से करीब 10 लाख की लागत से 100 फीट लंबा व 20 फीट चौड़ा होगा शेड
Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। कैमूर की पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच स्थित जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में पहली बार प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्री रैन बसेरा (शेड) का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला यह रैन बसेरा 15वीं वित्त आयोग की राशि से तैयार हो रहा है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा भी कर लिया गया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है।
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