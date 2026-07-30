Sasaram News: रोहतास में 246 नई राशन दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू
Sasaram News: (पेज चार) की नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध योग्य ए
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना के दिशा-निर्देशों के आलोक में जिले में कुल 246 रिक्त उचित मूल्य (राशन) दुकानों की नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई से 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किए जाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
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