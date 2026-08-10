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Sasaram News: न्यायालय के आदेश पर मिट्टी खुदाई के पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। ज को जिम्मेदारी दी गई है। उनके सहयोग के लिए दंडाधिकारी सुमित आनंद, अंचल अधिकारी बिक्रमगंज तथा अमरेंद्र

Sasaram News: न्यायालय के आदेश पर मिट्टी खुदाई के पुनर्स्थापन कार्य का निरीक्षण

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। उच्च न्यायालय पटना के आदेश और डीएम के निर्देश पर खिरोधरपुर आहर में हुई मिट्टी खुदाई के पुनर्स्थापन का कार्य सोमवार से शुरू कराया गया। कार्य की निगरानी और स्थल पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित विभागों के समन्वय से काम कराया जा रहा है।

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