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Sasaram News: अकीदत के साथ शहर में निकला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जा, आलमगंज से मदार दरवाजा, अड्डा रोड से शेरगंज, लश्करीगंज से बस्ती मोड़ और बस्ती मोड़ से जानी बाजार

Sasaram News: अकीदत के साथ शहर में निकला चेहल्लुम का जुलूस

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेहल्लुम के मौके पर बुधवार को शहर में अकीदत व मातमी माहौल के बीच जुलूस निकाला गया। विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजिए निर्धारित मार्गों से होते हुए आगे बढ़े। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए नजर आए। शहर में गश्ती जुलूस दो शिफ्ट में निकला। प्रथम शिफ्ट में जुलूस सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक गश्त किया। वहीं दूसरे शिफ्ट में जूलूस रात नौ बजे से एक बजे तक निकला। जुलूस चौखंडी से मदर दरवाजा, आलमगंज से मदार दरवाजा, अड्डा रोड से शेरगंज, लश्करीगंज से बस्ती मोड़ और बस्ती मोड़ से जानी बाजार व नवरतन बाजार में गश्त किया।

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जुलूस में शामिल ताजियों को देखने के लिए सड़क के किनारे लोगों की भीड़ जुटी रही। कई स्थानों पर लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जुलूस निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए कर्बला पहुंचा। जहां ताजिये का पहलाम किया गया। इस दौरान लोगों ने अमन-चैन और भाईचारे की दुआ की।

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