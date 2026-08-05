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Sasaram News: अहमदाबाद सिलेंडर विस्फोट: रोहतास के पिता-पुत्र की मौत पर धनांव इंग्लिश गांव में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता।झ रही हैं। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान धनांव इंग्लिश गांव निवासी म

Sasaram News: अहमदाबाद सिलेंडर विस्फोट: रोहतास के पिता-पुत्र की मौत पर धनांव इंग्लिश गांव में मातम

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। नासरीगंज प्रखंड के धनांव इंग्लिश गांव के एक परिवार पर गुजरात के अहमदाबाद में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पिता-पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान धनांव इंग्लिश गांव निवासी मनीष कुमार (30 वर्ष) और उनके 13 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान अहमदाबाद के खतरेज-कलोल क्षेत्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया।

विस्फोट में मनीष कुमार, उनकी पत्नी रीना देवी और पुत्र मंजीत कुमार गंभीर रूप से झुलस गए थे।

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