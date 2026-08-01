Sasaram News: जीवन में केवल नौकरी ही उद्देश्य नहीं: एसडीएम
Sasaram News: (युवा पेज) नौकरी पाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के साथ आगे बढ़ते हुए उसके लिए योगदान देना भी उतना ही मह
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। शहर के द डिवाइन पब्लिक स्कूल में शनिवार को नीट-2026 में सफल छात्र-छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से सफल विद्यार्थियों को मोमेंटो, प्रमाण-पत्र एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया, जबकि उनके अभिभावकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।
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