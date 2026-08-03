Sasaram News: काव नदी के किनारे मिला अज्ञात वृद्ध का शव
Sasaram News: राजपुर, एक संवाददाता। जांच में पुलिस ने शव पर बाहरी चोट के कोई स्पष्ट निशान होने की बात से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार मौत के
Sasaram News: राजपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित काव नदी के किनारे रविवार की शाम एक अज्ञात वृद्ध का शव लावारिस हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आस-पास के लोगों ने शव को पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने शव पर बाहरी चोट के कोई स्पष्ट निशान होने की बात से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अंशु माला ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र करीब 65-70 वर्ष आंकी गई है। उसके पास से कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस संभावित गुमशुदगी के मामलों से भी मिलान किया जा रहा है।
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