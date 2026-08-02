Sasaram News: नाकाम हुई विरोधियों की साजिश, सामाजिक कार्यों से पीछे नहीं हटूंगा: विधायक

Sasaram News: डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के मामले में विधायक राजीव रंजन का नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि यह साजिश है। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक कार्य जारी रखेंगे और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या के मामले में नाम उछाले जाने के बाद स्थानीय विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा कि कुछ विरोधियों द्वारा साजिश के तहत उनका नाम इस मामले में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी। वह बिना विचलित हुए सामाजिक और जनहित के कार्यों को जारी रखेंगे।

विधायक की बातचीत मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अधिकारियों के कामकाज पर चर्चा करना और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाना उनका संवैधानिक दायित्व है। बताया कि ईओ से उनके अच्छे संबंध थे और घटना से करीब दो घंटे पहले भी एक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां सामान्य बातचीत और हंसी-मजाक हुआ था। हत्या की घटना ने उन्हें भी गहरा आघात पहुंचाया है।

पीड़ित परिवार का समर्थन कहा कि घटना के बाद वह स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ पारिवारिक सदस्य की तरह खड़े रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि हत्या के पीछे की साजिश और मामले को भड़काने वालों की भी जांच होनी चाहिए। कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। पुलिस जांच में हत्या के आरोपी चालक मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले के कई पहलू सामने आए हैं।

राजनीतिक नायक की पहचान कहा कि वह डेहरी विधानसभा क्षेत्र के नेता नहीं, बल्कि यहां के बेटे हैं और जनता उनके चरित्र, व्यवहार और इतिहास से परिचित हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में साजिश करने वाले लोग भी बेनकाब होंगे।