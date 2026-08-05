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Sasaram News: पेड़ के नीचे मिले वृद्ध के शव मामले में हत्या की प्राथमिकी, एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: अकोढ़ीगोला, एक संवाददाता। आरोपी बनाई गईं दो महिलाएं अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष राकेश गोसाईं

Sasaram News: पेड़ के नीचे मिले वृद्ध के शव मामले में हत्या की प्राथमिकी, एक गिरफ्तार

Sasaram News: अकोढ़ीगोला, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के गड़ेरिया बिगहा गांव के समीप पेड़ के नीचे मिले वृद्ध के शव मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक के पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, मामले में आरोपी बनाई गईं दो महिलाएं अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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