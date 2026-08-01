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Sasaram News: दिनारा में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम के निर्देश पर जल्द चलेगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता।के निर्देश दिए। एसडीएम ने कार्यपालक पदाधिकारी अम्भोज नयनम, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार विभूति त

Sasaram News: दिनारा में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, एसडीएम के निर्देश पर जल्द चलेगा अभियान

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। नगर पंचायत दिनारा में सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को एसडीएम बिक्रमगंज दिलीप कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर सड़कों के किनारे और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

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