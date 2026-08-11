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Sasaram News: अतिक्रमण पर चला नप का डंडा, खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगा जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। कड़ी चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाने के बाद नगर परिषद की टीम ने मीट एवं मछली मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरा

Sasaram News: अतिक्रमण पर चला नप का डंडा, खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगा जुर्माना

Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। शहर में अतिक्रमण और खुले में मांस-मछली की बिक्री के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. सुजीत कुमार के निर्देश पर सिटी मैनेजर प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने काली मंदिर के समीप अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थान पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को दोबारा सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गई।

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