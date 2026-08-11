Sasaram News: अतिक्रमण पर चला नप का डंडा, खुले में मांस-मछली बेचने पर लगेगा जुर्माना
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। कड़ी चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाने के बाद नगर परिषद की टीम ने मीट एवं मछली मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरा
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। शहर में अतिक्रमण और खुले में मांस-मछली की बिक्री के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. सुजीत कुमार के निर्देश पर सिटी मैनेजर प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने काली मंदिर के समीप अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थान पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को दोबारा सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।