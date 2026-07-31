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Sasaram News: करगहर पढ़ने आई छात्रा लापता, दर्ज कराई प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता।को बताए अचानक लापता हो गई। इससे परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। मामले को ले

Sasaram News: करगहर पढ़ने आई छात्रा लापता, दर्ज कराई प्राथमिकी

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से बाजार स्थित स्कूल में पढ़ने आई छात्रा गुरुवार शाम तक घर नहीं पहुंची। छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने विद्यालय सहित आसपास के लोगों, परिचितों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।

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