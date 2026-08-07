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Sasaram News: शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता।देकर किशोरी को अपने साथ ले गया। घर लौटने पर परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू की, लेकिन काफी खोजबी

Sasaram News: शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज

Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। घटना चार अगस्त की बताई जा रही है। मामले को लेकर किशोरी की मां ने गुरुवार को नौहट्टा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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