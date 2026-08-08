Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: पीएम श्री चौबे जवाहर विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम के पीएम श्री चौबे जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमकरूप में शनिवार को मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की आकर्षक मेहंदी रची। विद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण था और छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया।

Sasaram News: पीएम श्री चौबे जवाहर विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पीएम श्री चौबे जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमकरूप में शनिवार को छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने हाथों पर पारंपरिक व आधुनिक डिजाइनों की आकर्षक मेहंदी रचाई। विद्यालय परिसर में इस दौरान उत्साह व उमंग का माहौल रहा। इस दौरान छात्राओं ने अपनी प्रतिभा व रचनात्मकता का परिचय दिया।

ये भी पढ़ें:मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने कला का प्रदर्शन किया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।