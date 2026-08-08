Sasaram News: पीएम श्री चौबे जवाहर विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित
Sasaram News: सासाराम के पीएम श्री चौबे जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमकरूप में शनिवार को मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की आकर्षक मेहंदी रची। विद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण था और छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पीएम श्री चौबे जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमकरूप में शनिवार को छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने हाथों पर पारंपरिक व आधुनिक डिजाइनों की आकर्षक मेहंदी रचाई। विद्यालय परिसर में इस दौरान उत्साह व उमंग का माहौल रहा। इस दौरान छात्राओं ने अपनी प्रतिभा व रचनात्मकता का परिचय दिया।
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