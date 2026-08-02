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Sasaram News: लंबित मामलों में देरी पर डीएम ने अधिकारियों को किया शोकॉज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और अभियोजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि मामलों का समय पर निष्पादन हो सके।

Sasaram News: लंबित मामलों में देरी पर डीएम ने अधिकारियों को किया शोकॉज

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम अभियोजन से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एसपी रौशन कुमार, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य विधि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अभियोजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। निर्देश दिया कि सभी अभियोजन पदाधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

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