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Sasaram News: प्रधानाध्यापकों के साथ डीपीओ ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।ने पर जिले की सभी 284 विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। बताया कि एक अगस्त दिन शनिवार से कंप्यूटर कक्षा का

Sasaram News: प्रधानाध्यापकों के साथ डीपीओ ने की बैठक

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को डीपीओ (एसएस) रजनीश कुमार उपाध्याय व डीपीओ (माध्यमिक एवं साक्षरता) जयकुमार ने सासाराम प्रखंड के 25 उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की।

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