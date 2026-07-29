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Sasaram News: सावन की पूजा को लेकर जिले के सभी शिवालय तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: जिले के प्रमुख शिवधामों में आज से उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़ है। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा। जिले के

Sasaram News: सावन की पूजा को लेकर जिले के सभी शिवालय तैयार

Sasaram News: सासाराम, निज संवाददाता। सावन महीने में गुरुवार से भगवान शिव की आराधना को लेकर जिले के सभी 19 प्रखंडों के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों की साफ-सफाई, सजावट और पूजा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही जिले के विभिन्न शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।

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