Sasaram News: घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
Sasaram News: 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो कॉमर्शियल दर पर मिल सकता है गैस सिलेंडर र्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। फर्जी कनेक्शनों पर रोक और उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए अभियान गैस एजेंसी
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। मुख्यालय क्षेत्र के घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं से 15 अगस्त तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को 16 अगस्त से घरेलू गैस सिलेंडर घरेलू दर के बजाय वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।
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