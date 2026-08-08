Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: महादेव खोह की नदी आठ गांवों के लिए बनी जीवनदायिनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: महादेव खोह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी के गर्भ में स्थित है और यह आसपास के आठ गांवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। जलप्रपात के पानी से चूहन्हट्टा, केसिक्स, खैरवा, कमाल खैरवा, छिहंतर, दारानगर, भदारा और बेलौंजा गांवों की खेतों की सिंचाई होती है, जिससे भूजल स्तर सामान्य बना रहता है।

Sasaram News: महादेव खोह की नदी आठ गांवों के लिए बनी जीवनदायिनी

Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। कैमूर पहाड़ी के गर्भ में स्थित महादेव खोह जलप्रपात आसपास के आठ गांवों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ है। जलप्रपात से निकलने वाला पानी चुन्हट्टा, केसिक्स, खैरवा, कमाल खैरवा, छिहंतर, दारानगर, भदारा और बेलौंजा गांवों के खेतों की सिंचाई का प्रमुख आधार है। जलप्रवाह के कारण इन गांवों में भूजल स्तर भी सामान्य बना रहता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kaimur Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।