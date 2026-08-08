Sasaram News: महादेव खोह की नदी आठ गांवों के लिए बनी जीवनदायिनी
Sasaram News: महादेव खोह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी के गर्भ में स्थित है और यह आसपास के आठ गांवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। जलप्रपात के पानी से चूहन्हट्टा, केसिक्स, खैरवा, कमाल खैरवा, छिहंतर, दारानगर, भदारा और बेलौंजा गांवों की खेतों की सिंचाई होती है, जिससे भूजल स्तर सामान्य बना रहता है।
Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। कैमूर पहाड़ी के गर्भ में स्थित महादेव खोह जलप्रपात आसपास के आठ गांवों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ है। जलप्रपात से निकलने वाला पानी चुन्हट्टा, केसिक्स, खैरवा, कमाल खैरवा, छिहंतर, दारानगर, भदारा और बेलौंजा गांवों के खेतों की सिंचाई का प्रमुख आधार है। जलप्रवाह के कारण इन गांवों में भूजल स्तर भी सामान्य बना रहता है।
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