Sasaram News: आकाशीय बिजली की चपेट में आया सूर्य मंदिर का गुंबद, क्षतिग्रस्त
Sasaram News: राजपुर में बकस बाबा प्रांगण के सूर्य मंदिर का गुंबद आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। पुजारी ने मंदिर पहुंचकर यह देखा कि गुंबद टूट चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए। पूजा कमेटी ने मरम्मत की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।
Sasaram News: राजपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय राजपुर स्थित बकस बाबा प्रांगण में बने सूर्य मंदिर का गुंबद आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में मंदिर की दीवारों में भी कई जगह दरारें आ गई हैं। घटना की जानकारी उस समय हुई, जब बकस बाबा मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सूर्य मंदिर का गुंबद टूटा हुआ है। यह देखकर वे स्तब्ध रह गए। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुजारी ने सूर्य मंदिर के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी बकस बाबा पूजा कमेटी को दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए।
लोगों ने ऊपर चढ़कर निरीक्षण किया तो पता चला कि मंदिर को नुकसान आकाशीय बिजली गिरने से हुआ है। बाजार के गणमान्य लोगों ने बकस बाबा पूजा कमेटी से जल्द बैठक बुलाकर क्षतिग्रस्त गुंबद और दीवारों की मरम्मत कराने की मांग की है। पूजा कमेटी के सदस्य मेघा महतो और नन्हकू सिंह ने बताया कि जल्द ही बैठक आयोजित कर मंदिर की मरम्मत को लेकर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
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