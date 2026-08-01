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Sasaram News: नुआंव भूमि विवाद में प्रशासन सख्त, दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। तथा दोनों पक्षों की बातें सुनीं। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान क

Sasaram News: नुआंव भूमि विवाद में प्रशासन सख्त, दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाने का निर्देश

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। प्रखंड के नुआंव गांव में भूमि विवाद को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने स्थल निरीक्षण कर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बीडीओ और अंचल अधिकारी ने विवादित स्थल का जायजा लिया तथा दोनों पक्षों की बातें सुनीं।

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