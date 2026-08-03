Sasaram News: कोचस को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान पड़ा ठंडा, फिर सजी फुटपाथी दुकानें
Sasaram News: छात्र की मौत के बाद चला अभियान महज दो दिन में सिमटी कार्रवाईरवासियों का कहना है कि कोचस के अधिकांश चौक-चौराहे अतिक्रमण की चपेट में हैं। इससे रोजाना जाम की सम
Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता। कोचस शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ गया है। अभियान के बाद फिर से राष्ट्रीय उच्च पथ और स्टेट हाईवे के किनारे फुटपाथी दुकानों के सज जाने से नागरिकों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के आदेश और अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।
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