Sasaram News: मॉडल अस्पताल में बढ़ीं स्वास्थ्य सुविधाएं, जनरल वार्ड में मरीजों को मिलने लगीं नई सहूलियतें
Sasaram News: सासाराम, एक संवाददाता।ताल की ओपीडी में डिजिटल बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) मशीन भी स्थापित कर दी गई है। इस मशीन के माध्यम से म
Sasaram News: सासाराम, एक संवाददाता। जिले के मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से नई सुविधाएं शुरू होने से मरीजों को आधुनिक और बेहतर इलाज मिलने लगा है। हाल ही में जनरल वार्ड में मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे भर्ती मरीजों को पहले की अपेक्षा अधिक सुविधा मिल रही है। अस्पताल की ओपीडी में डिजिटल बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) मशीन भी स्थापित कर दी गई है। इस मशीन के माध्यम से मरीजों का वजन, लंबाई और बीएमआई की त्वरित जांच की जा सकेगी। इससे चिकित्सकों को मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का सही आकलन करने और उपचार की दिशा तय करने में आसानी होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।