Sasaram News: आधुनिक तकनीक और डिजिटलीकरण से सशक्त होंगे बुनकर: महाप्रबंधक
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, जो लाखों बुनकरों के कौशल, परिश्रम और सृजनशीलता को सम्मान देने
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला उद्योग केंद्र में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस-2026 पर आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने बुनकरों, उद्यमियों और आमलोगों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित बिहार के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कहा कि पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आधुनिक तकनीक, नवाचार और डिजिटल विपणन से जोड़कर बुनकरों की आय बढ़ाई जा सकती है तथा युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। महाप्रबंधक आशीष रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
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