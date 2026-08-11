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Sasaram News: दिनारा कांड में 600 सोशल मीडिया एकाउंट पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज तीन)शल मीडिया पर भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक कंटेट की बाढ़ देखी जा रही है। इसे लेकर अब रोहतास पुलिस द्वारा कार्रवाई

Sasaram News: दिनारा कांड में 600 सोशल मीडिया एकाउंट पर होगी कार्रवाई

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। दिनारा थाना क्षेत्र के योगिया हत्याकाण्ड पर सोशल मीडिया पर भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक कंटेट की बाढ़ देखी जा रही है। इसे लेकर अब रोहतास पुलिस द्वारा कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस द्वारा ऐसे 600 सोशल मीडिया एकांउट को चिन्हित किया गया है। मंगलवार को एसपी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिनारा थाना क्षेत्र में घटित घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक, निराधार, आपत्तिजनक एवं सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट्स पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अबतक 600 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्स की पहचान की गई है।

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