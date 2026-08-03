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Sasaram News: जन सुराज कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर है। जीत की सूचना पाकर उन्होंने मिठाई बांटकर एक-दूसरे को बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने इसे ईमानदारी की जीत बताया और कहा कि प्रशांत कुमार की जीत बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

Sasaram News: जन सुराज कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट मनाया जश्न

Sasaram News: परसथुआ। बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत की सूचना मिलते ही सोमवार शाम जन सुराज के स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अभिषेक अग्रहरि, रामचंद्र सिंह और हरिराम सिंह ने कहा कि यह ईमानदारी की जीत है। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार की जीत बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। जश्न मनाने वालों में संकटा सिंह, युगेश कुमार, निर्मल पाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।

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