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Sasaram News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर रैली निकाल किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।र्क तक गई। रैली में शामिल बच्चों व वन कर्मियों ने गगनभेदी नारों व तख्तियों के माध्यम से लोगों को बाघों के संरक्षण

Sasaram News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर रैली निकाल किया जागरूक

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर डीएफओ स्टालिन फीडल के निर्देशन में वन विभाग व संत जोसेफ स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वन्य जीवों के संरक्षण व पर्यावरण संतुलन में बाघों के महत्व को लेकर आम लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली वन विभाग कार्यालय से शुरू होकर नेहरू पार्क तक गई।

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जागरूकता रैली

रैली में शामिल बच्चों व वन कर्मियों ने गगनभेदी नारों व तख्तियों के माध्यम से लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। रैली के नेहरू पार्क पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों के बीच एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से वन्यजीवों की खूबसूरती व उनके संकट को कैनवास पर उतारा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुहानी कुमारी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रकृति पटेल व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली सृष्टि मौर्या को वन विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया।

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पेंटिंग प्रतियोगिता

पेंटिंग के साथ-साथ कई अन्य कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर समां बांधा। डांस प्रतियोगिता व प्रस्तुति में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं में रुचिता कुमारी, मुस्कान कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, आकृति कुमारी, राजनंदनी, अनन्या, समृद्धि व सृष्टि कुमारी शामिल रहीं। उन्होंने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से वहां मौजूद सभी अधिकारियों व दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, संत जोसेफ स्कूल के शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया?
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर, वन विभाग और संत जोसेफ स्कूल ने कार्यक्रम का आयोजन किया।
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