Sasaram News: सुजानपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं की जांच
Sasaram News: स्वास्थ्यकर्मियों के साथ डिजिटल प्रणालियों की भी हुई समीक्षारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुधीर कुमार ने की। टीम ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे कार्यों, सेवा वितरण की स्थि
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुजानपुर में सोमवार को संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया। पिरामल फाउंडेशन की स्टेट टीम ने कोर टीम सदस्य योगेश नटवरलाल पटेल के नेतृत्व में केंद्र की व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण की अध्यक्षता डेहरी के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुधीर कुमार ने की।
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