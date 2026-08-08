Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: बिक्रमगंज में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समारोह को सफल और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। पिछली बैठक के निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय परिसर में शनिवार को आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बिक्रमगंज दिलीप कुमार ने की। बैठक में समारोह को सफल, गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News Independence Day अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।