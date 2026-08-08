Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक
Sasaram News: बिक्रमगंज में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समारोह को सफल और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। पिछली बैठक के निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय परिसर में शनिवार को आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बिक्रमगंज दिलीप कुमार ने की। बैठक में समारोह को सफल, गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
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