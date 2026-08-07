Sasaram News: अधूरी नाली बनी लोगों के लिए मुसीबत, बारिश में घरों व प्रतिष्ठानों में घुस रहा पानी
Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता।म शेख ने बताया कि सर्विस रोड पर अधूरी नाली के कारण दर्जनों परिवारों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारि
Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता। एनएचआई द्वारा हाइवे के सर्विस रोड किनारे कराए गए अधूरे नाली निर्माण से स्थानीय लोगों की परेशानी लगातार बढ़ गई है। करीब 200 मीटर तक नाली बनाकर कार्य छोड़ दिए जाने के कारण आगे के घरों और प्रतिष्ठानों में बारिश का पानी घुस रहा है।
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