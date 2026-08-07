Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: अधूरी नाली बनी लोगों के लिए मुसीबत, बारिश में घरों व प्रतिष्ठानों में घुस रहा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता।म शेख ने बताया कि सर्विस रोड पर अधूरी नाली के कारण दर्जनों परिवारों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारि

Sasaram News: अधूरी नाली बनी लोगों के लिए मुसीबत, बारिश में घरों व प्रतिष्ठानों में घुस रहा पानी

Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता। एनएचआई द्वारा हाइवे के सर्विस रोड किनारे कराए गए अधूरे नाली निर्माण से स्थानीय लोगों की परेशानी लगातार बढ़ गई है। करीब 200 मीटर तक नाली बनाकर कार्य छोड़ दिए जाने के कारण आगे के घरों और प्रतिष्ठानों में बारिश का पानी घुस रहा है।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: अधूरी नाली बनी लोगों के लिए मुसीबत, बारिश में घरों व प्रतिष्ठानों में घुस रहा पानी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।