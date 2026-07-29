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Sasaram News: ध्वजारोहण के साथ मां ताराचंडी धाम में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज चार)ना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष रंजन, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, ताराचंडी समिति अध्यक्ष रवि रंजन सिंह उर्फ डिंपू

Sasaram News: ध्वजारोहण के साथ मां ताराचंडी धाम में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर से सटे मां ताराचंडी धाम में 28 अगस्त तक आयोजित श्रावणी मेले का शुभारंभ बुधवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण कर किया। उद्घाटन समारोह में ताराचंडी मेला समिति के अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम डा. नेहा कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-1 विल्पव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनय प्रताप,जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष रंजन, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, ताराचंडी समिति अध्यक्ष रवि रंजन सिंह उर्फ डिंपू सिंह, महेन्द्र साहू, कमलेश महतो आदि उपस्थित थे।

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