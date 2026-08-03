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Sasaram News: मेला का मेयर ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।चंद सिंह मेहता, महामंत्री विजय कृष्ण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पुनीत कुमार सिंह, दिनेश सिंह यादव, कृष्णा सिंह, कमले

Sasaram News: मेला का मेयर ने किया उद्घाटन

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री बुढ़वा महादेव प्राचीन सोनवागढ़ शिव मंदिर में श्रावणी मेला का उद्घाटन सोमवार को नगर निगम की मेयर काजल कुमारी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने निगम द्वारा निर्मित सात यूनिट शौचालय का उद्घाटन व हाईमास्ट का शिलान्यास किया। मौके पर महर्षि अंजनेश आश्रम शाक्त निकेतन के स्वामी रणजीतेशानंद जी (रणजीत बहादुर), समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद सिंह मेहता, महामंत्री विजय कृष्ण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पुनीत कुमार सिंह, दिनेश सिंह यादव, कृष्णा सिंह, कमलेश कुमार, डॉ. सरोज कुमार, श्याम सत्येंद्र प्रसाद, शंभू महतो ,महेंद्र साहू, सरदार मानिक सिंह, अमरेंद्र कुमार सुमन आदि उपस्थित रहे।

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