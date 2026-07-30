Sasaram News: अनुमंडल क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरों के नाम पर इलाज और गर्भपात का खेल जारी
Sasaram News: (पेज पांच) रही हैं। शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने से ऐसे संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। अनुमंडल क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम और निजी क्लिनिकों का संचालन धड़ल्ले से जारी है। आरोप है कि कई अवैध क्लिनिकों में नियमों की अनदेखी कर गर्भपात, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय सेवाएं दी जा रही हैं। शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने से ऐसे संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
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