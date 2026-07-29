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Sasaram News: आधार केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत पर बीडीओ ने किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: रोहतास, एक संवाददाता।निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल रहा था। मामले को गंभीर मानते हुए बीडीओ ने संबंधित नामित एजेंसी को पत्र

Sasaram News: आधार केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत पर बीडीओ ने किया औचक निरीक्षण

Sasaram News: रोहतास, एक संवाददाता। प्रखंड परिसर स्थित आधार सेवा केंद्र पर नए आधार कार्ड बनाने और आधार में संशोधन के नाम पर 50 से 200 रुपये तक की अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर बुधवार को बीडीओ ऋषिकेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई।

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