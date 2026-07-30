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Sasaram News: आठ माह से मानदेय नहीं मिलने पर आवास कर्मियों में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। कर्मी संतोष कुमार ने बताया

Sasaram News: आठ माह से मानदेय नहीं मिलने पर आवास कर्मियों में नाराजगी

Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। प्रखंड में कार्यरत आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, आवास लेखपाल एवं आवास कार्यपालक सहायकों ने आठ माह से लंबित मानदेय का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जतायी है। कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं।

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