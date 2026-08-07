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Sasaram News: पुरानी जीटी रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलटा हाइवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बेदा सूर्य मंदिर के पास फिर हादसा, डिवाइडर से टक्कर की 5वीं घटना , पिछले कुछ महीनों में पुरानी जीटी रोड पर डिवाइडर से वाहनों की टक्कर की यह पांचवीं घटना है। इनमें से तीन हा

Sasaram News: पुरानी जीटी रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलटा हाइवा

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। शहर के बेदा सूर्य मंदिर के समीप पुरानी जीटी रोड पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार हाइवा डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं।

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