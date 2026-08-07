Sasaram News: जलजमाव से घिरा थाना परिसर, चाहरदीवारी पर बढ़ा दबाव
Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता।से थाना भवन और उसकी चाहरदीवारी पर दबाव बढ़ गया है, जिससे क्षति की आशंका जताई जा रही है। थाना परिसर के
Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता। लगातार दो दिनों से हुई तेज बारिश के कारण परसथुआ थाना परिसर तीन तरफ से जलजमाव की चपेट में आ गया है। थाना परिसर के आसपास करीब चार फीट तक पानी जमा हो गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से थाना भवन और उसकी चाहरदीवारी पर दबाव बढ़ गया है, जिससे क्षति की आशंका जताई जा रही है। थाना परिसर के आसपास स्थित खेतों में भी पानी भर जाने से फसलें डूब गई हैं। थाना कर्मियों ने बताया कि पुराने थाना परिसर के समीप हाईवे पर बनी पुलिया एवं नाला जाम होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है।
इस संबंध में नाले की सफाई कराने के लिए अंचलाधिकारी कोचस को आवेदन देकर गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश का पानी लगातार बढ़ने से थाना परिसर में जलजमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे पुलिस कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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