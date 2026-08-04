Sasaram News: चेनारी बाजार में महाजाम से परेशान गुप्ता धाम के श्रद्धालु
Sasaram News: गुप्ता धाम में सावन मेला शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चेनारी बाजार में अतिक्रमण और यातायात की कमी के कारण कांवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार लगने वाले जाम से लोग घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं।
Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। गुप्ता धाम में सावन मेला शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन चेनारी बाजार में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था की कमी के कारण गुप्ता धाम जाने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा है।
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