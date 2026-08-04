Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: चेनारी बाजार में महाजाम से परेशान गुप्ता धाम के श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: गुप्ता धाम में सावन मेला शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चेनारी बाजार में अतिक्रमण और यातायात की कमी के कारण कांवरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार लगने वाले जाम से लोग घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं।

Sasaram News: चेनारी बाजार में महाजाम से परेशान गुप्ता धाम के श्रद्धालु

Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। गुप्ता धाम में सावन मेला शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन चेनारी बाजार में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था की कमी के कारण गुप्ता धाम जाने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
gupta dham Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।