Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर डेहरी में हवन-पूजन, भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम
Sasaram News: समारोह में पूर्व मंत्री ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु परंपरा के महत्व को स्मरण किया। गांधीनगर स्थित त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम...
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर डेहरी के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों पर हवन-पूजन, भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने अपने-अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु परंपरा के महत्व को स्मरण किया। गांधीनगर स्थित त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम में महंत स्वामी रंगनाथाचार्य के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, गया तथा झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री त्रिदंडी स्वामी की पूजा-अर्चना, हवन एवं भंडारे में भाग लिया।
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