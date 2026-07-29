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Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का उमड़ा सैलाब, मंदिरों व आश्रमों में दिनभर हुए अनुष्ठान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। 4 बजे दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। कर्मकांड का संचालन श्रीनाथ सिंह एवं चितरंजन सिंह ने किया। आयोजकों

Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का उमड़ा सैलाब, मंदिरों व आश्रमों में दिनभर हुए अनुष्ठान

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। बिक्रमगंज, काराकाट, नासरीगंज, संझौली, राजपुर समेत विभिन्न प्रखंडों के मंदिरों, आश्रमों, मठों और आध्यात्मिक संस्थानों में सुबह से ही गुरु पूजन, भजन-कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, हवन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। पूरे क्षेत्र में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः के मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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