Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का उमड़ा सैलाब, मंदिरों व आश्रमों में दिनभर हुए अनुष्ठान
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। 4 बजे दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। कर्मकांड का संचालन श्रीनाथ सिंह एवं चितरंजन सिंह ने किया। आयोजकों
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र में श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। बिक्रमगंज, काराकाट, नासरीगंज, संझौली, राजपुर समेत विभिन्न प्रखंडों के मंदिरों, आश्रमों, मठों और आध्यात्मिक संस्थानों में सुबह से ही गुरु पूजन, भजन-कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, हवन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। पूरे क्षेत्र में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः के मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
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