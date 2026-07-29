Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। दर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आश्रम परिसर में विशेष पूजा, हवन, आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन किया ग
Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के चैता बहोरी गांव में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर बैकुंठ धाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आश्रम में उमड़ पड़ी। भक्तों ने अपने गुरु का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
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