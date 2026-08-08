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Sasaram News: मौसम सुहाना होते ही गुप्ताधाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: चेनारी में सावन के मौसम के परिवर्तन के साथ गुप्ताधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। शनिवार को सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए कांवरिये बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए गुप्ताधाम की ओर बढ़े।

Sasaram News: मौसम सुहाना होते ही गुप्ताधाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़

Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। सावन में मौसम का रुख बदलते ही जिले के प्रसिद्ध गुप्ताधाम में कांवरियों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। शनिवार को मौसम सुहाना रहने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्ताधाम की ओर रवाना हुए। ठंडी हवा के झोंकों के बीच कभी धूप तो कभी छांव के मौसम का आनंद लेते हुए कांवरिये बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे।

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