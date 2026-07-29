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Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर परमानंदपुर पयहारी धाम में हवन-आरती

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Sasaram News: दावथ, एक संवाददाता।र त्यागी जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। किसी भी पूजा-पाठ या अनु

Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर परमानंदपुर पयहारी धाम में हवन-आरती

Sasaram News: दावथ, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित पयहारी कुटी धाम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह हवन और आरती के साथ हुआ। आज्ञानुसार दास उर्फ उपेंद्र बाबा ने बताया कि श्री श्री 1008 महेश्वर दास उर्फ त्यागी जी महाराज के मंगल अनुशासन में गुरु पूर्णिमा समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर त्यागी जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है।

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