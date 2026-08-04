Sasaram News: करगहर बाजार में अतिक्रमण हटाने को आज चलेगा बुलडोजर
Sasaram News: करगहर में, स्थानीय बाजार के सासाराम-चौसा पथ के दोनों किनारों पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। अंचलाधिकारी ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए थे। अब सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और कार्रवाई की जाएगी।
Sasaram News: करगहर। स्थानीय बाजार में सासाराम-चौसा पथ के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार को प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। इसकी जानकारी अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने दी। सीओ ने बताया कि मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी कई बार अतिक्रमण हटाने की अपील की गई, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। बताया कि एसडीएम के निर्देश के बाद अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने या लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
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